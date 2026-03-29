

Si sono conclusi “”con successo”” i lavori del service “Screening ortopedico – piede sano e colonna dritta”, rivolto agli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado del plesso “Mazzini””, appartenente all’Istituto Comprensivo “Bosco”” di Campobello di Licata, diretto dalla Patrizia Pilato. Il Lions Club “”Due Rose:

“”‘”Il progetto, che ha messo al centro la prevenzione e il benessere fisico dei più giovani, è stato condotto dal dott. Francesco Incardona, specialista ortopedico e socio Lions del Club Campobello “”Due Rose””, insieme alla dott.ssa Ilaria Avarello del Centro Ortopedico Sicano di Ravanusa.

Ancora una volta, i Lions hanno dimostrato il loro impegno concreto nella promozione della salute sul territorio, offrendo supporto e sensibilizzazione per un tema fondamentale come quello della prevenzione ortopedica.

Il Valore della Prevenzione nella Scuola

Lo screening, rivolto ai ragazzi nel delicato periodo dello sviluppo, è stato un’occasione importante per individuare eventuali problematiche posturali o del piede in una fase precoce, consentendo interventi tempestivi. La sinergia tra il mondo della scuola e un’organizzazione di servizio come i Lions ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione per il benessere della comunità.

Ringraziamenti e Spirito di Collaborazione

Un plauso particolare è stato espresso dall’avv. Liliana Aceto, presidente del Lions Club Campobello “”Due Rose””, che ha ringraziato calorosamente:

• la dirigente scolastica Patrizia Pilato, per la disponibilità e l’attenzione verso progetti che valorizzano la salute degli studenti;

• la referente scolastica per i temi di salute, ambiente e alimentazione, prof.ssa Liliana Paci;

• il prof. Vincenzo Triglia, il prof. Andrea Alessi vicepreside dell’Istituto, la prof.ssa Vincenza Lombardo vicepreside dell’Istituto e socia lions e il prof. Gero La Vecchia, per il supporto logistico e organizzativo.

Un riconoscimento speciale è andato ai professionisti coinvolti: il dott. Francesco Incardona e la dott.ssa Ilaria Avarello, che con competenza e passione hanno messo a disposizione le loro attrezzature e professionalità per il bene degli studenti, incarnando lo spirito lionistico di servizio alla comunità.

Grazie anche all’infaticabile segretario del Club, arch. Salvatore Paci, alla sempre presente Vincenza Lombardo, vicepreside dell’Istituto “”Bosco”” e socia Lions.

Lions e Scuola: Uniti per un Futuro Sano

Questo progetto rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra club service e istituzioni scolastiche possa contribuire non solo a migliorare la qualità della vita dei giovani, ma anche a diffondere la cultura della prevenzione come valore fondamentale.

La prevenzione, infatti, non è solo un gesto di cura, ma un investimento nel futuro delle nuove generazioni, e iniziative come questa dimostrano che quando scuola e società civile lavorano insieme, i risultati sono sempre straordinari”””””.

Giovanni Blanda