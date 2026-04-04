È stato immediatamente rintracciato, identificato e denunciato per furto con strappo l’autore di uno scippo ai danni di un’anziana avvenuto negli scorsi giorni a Licata. I carabinieri hanno deferito un ventenne disoccupato del posto, ritenuto l’autore dell’aggressione ad una ottantenne licatese. Il fatto è accaduto in una traversa di corso Serrovira.

Il giovane si è avvicinato alla donna strappandole la borsa dalle mani. All’interno dell’accessorio c’erano documenti, cellulari, qualche soldo e chiavi di casa. L’anziana, dopo una iniziale resistenza, ha mollato la presa rimanendo anche lievemente ferita. Medicata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso se la caverà con qualche giorno di prognosi.


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