Lusinghiera partecipazione, a Campobello di Licata, alla manifestazione finale e la consegna degli attestati del progetto “”Erasmus+ “Roots and Bridges: Growing an Inclusive EuropeanCommunity”, realizzato presso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”.

Si legge in una nota : “”Un’esperienza intensa, ricca di incontri, scambi e crescita condivisa, che ha coinvolto studenti, docenti, famiglie e l’intera comunità scolastica. Durante la settimana di mobilità, l’Istituto ha ospitato sette docenti provenienti da Grecia, Francia e Slovenia e tredici studenti da Grecia e Francia, dando vita a un autentico laboratorio europeo di confronto culturale e didattico. Le due docenti slovene hanno partecipato a un’esperienza di Job Shadowing, una significativa attività di formazione in servizio che ha consentito loro di osservare da vicino metodologie didattiche, pratiche educative e sistemi di valutazione adottati nella scuola ospitante, in un’ottica di scambio professionale e arricchimento.

Giovanni Blanda