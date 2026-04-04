I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno eseguito mirati controlli nel territorio di Licata e Palma di Montechiaro, che hanno consentito di arrestare una persona e deferirne altre due alla Procura della Repubblica di Agrigento, nell’ambito di distinti interventi per contrastare la detenzione illegale di armi, lo spaccio di sostanze stupefacenti e condotte potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

A Palma di Montechiaro, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un settantaquattrenne, residente in quel centro, ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni e munizioni. All’esito di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di tre carabine, di cui una ad aria compressa priva di matricola, una pistola modello Walther P38, sei coltelli a serramanico, un pugnale e 149 munizioni di vario calibro, tutto materiale risultato non denunciato. Le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.