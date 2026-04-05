Dal Comune Importante avviso pubblico alla cittadinanza di Campobello di Licata.
L’assessorato al Randagismo – retto dal vicesindaco nonche’ assessore al ramo, Lillo Russo -, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, intende attuare una campagna di sterilizzazione gratuita per cani di sesso femminile di proprietà di cittadini, residenti nel Comune di Campobello di Licata. Per ritirare Il bando e il modulo per la richiesta del servizio, recarsi presso Comando della Polizia municipale, in via Trieste. Rivolgersi al Comando anche per informazioni dettagliate.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, sterilizzazione gratuita per cani di sesso femminil
Dal Comune Importante avviso pubblico alla cittadinanza di Campobello di Licata.