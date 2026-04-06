C’è chi passa veloce, chi si ferma un attimo, chi la guarda incuriosito. Nel cuore della piazza di Ribera, una panchina fucsia rompe la monotonia e si fa notare subito. Ma basta avvicinarsi per capire che non è lì solo per essere guardata. È l’ultima tappa di “Vedila Oltre”, il progetto al femminile portato avanti da Fania Dimora, Claudia Giglia, Francesca Salvaggio e Noemi Vedelina, che continua a lasciare segni concreti in città.

Qui il gesto è semplice: sedersi. Ma da quel momento qualcosa cambia. Un QR code, una domanda essenziale — “Se avessi la possibilità di cambiare qualcosa, cosa cambieresti per te e per gli altri?” — e il tempo sembra rallentare. Non ci sono istruzioni, non c’è fretta. Solo uno spazio in cui, per una volta, ci si concede di pensare davvero.

Non è la prima volta che il progetto entra nella quotidianità di Ribera. Prima l’aiuola simbolica, legata alla cura e al valore del seminare. Poi le attività nelle scuole. Oggi la piazza, il luogo più vissuto, quello dove tutti passano. E proprio lì, in mezzo al movimento continuo, nasce un piccolo invito alla pausa. Le ideatrici parlano di un momento da concedersi senza pressione. E in effetti è questo che colpisce: la semplicità. Nessun messaggio imposto, nessuna direzione obbligata. Solo una domanda che resta, anche quando ci si alza da quella panchina. Perché, alla fine, non è la panchina a fare la differenza. È quello che succede mentre ci si è seduti sopra.