Provvedimento (determina) del Comune di Campobello di Licata. A firmarla e’ l’area Lavori pubblici.
Proroga tecnica della convenzione Consip – Servizio Luce 3, di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
Servizio affidato alla Societa’ “” City Green Light ( gia’ Gemmo Spa)””.
L’,’impegno di spesa e’ di 200 mila euro.
L’atto trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti, servizi finanziario e aree interessate.
Giovanni Blanda


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