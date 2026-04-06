Il Comune e la Polizia Locale ricordano che, con le modifiche introdotte al Codice della strada, a partire dal prossimo 16 maggio il monopattino a propulsione elettrica, utilizzato su strada, non potrà più circolare privo di targa. La normativa prevede anche la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a tutela di chi guida e di tutti gli altri utenti della strada. L’altra novità, già in vigore, è quella dell’obbligo del casco per tutti i conducenti, e non più solo per i minorenni. L’invito della polizia locale è quello ad adeguarsi per tempo in modo da evitare le pesanti sanzioni da 100 a 400 Euro oltre le sanzioni accessorie.

Giovanni Blanda