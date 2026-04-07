L’ Avis – L’ Avis – Associazione volontari italiani del Sangue ha programmato per il 12 Aprile una raccolta di sangue. Il gesto di volontariato avra’ luogo nella sede dell’associazione, in via Generale Medici (vicino alla Chiesa San Giuseppe-Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia”), con inizio alle ore 8. Il 19 seguente e’ in calendario un’altra raccolta di sangue.
In precedenza erano state raccolte 3 sacche di sangue, effettuata una pre-donazione (idoneità a donare sangue) ed eseguito un controllo sanitario. “”Donate sangue” e’ il nuovo appello dell’Avis ai buoni cittadini.
Giovanni Blanda. Il gesto di volontariato avra’ luogo nella sede dell’associazione, in via Generale Medici (vicino alla Chiesa San Giuseppe-Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia”), con inizio alle ore 8. Il 19 seguente e’ in calendario un’altra raccolta di sangue.
In precedenza erano state raccolte 3 sacche di sangue, effettuata una pre-donazione (idoneità a donare sangue) ed eseguito un controllo sanitario. “”Donate sangue” e’ il nuovo appello dell’Avis ai buoni cittadini.
Giovanni Blanda