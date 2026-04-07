Avviso ai fedeli dell’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia” a Campobello di Licata.
“”””Solo per questa settimana l’orario delle Messe feriali rimangono uguali. Da martedì come sempre alle 17,30 (ore 18,30 Lectio Divina/martedì).
Cambia l’orario delle Messe Domenicali
Ore 10,00 Gesù e Maria
Ore 11,00 San Giuseppe
Ore 18,00 Gesù e Maria
Ore 19,00 San Giuseppe””””
Giovanni Blanda
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Avviso ai fedeli dell’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia” a Campobello di Licata
Avviso ai fedeli dell’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia” a Campobello di Licata.