Ruba una Fiat Cinquecento Abarth a Palma di Montechiaro e rimane “intrappolato” in un vicolo cieco nella vicina Licata non riuscendo a fare così manovra. Un ladro catanese “in trasferta” è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Licata per furto aggravato.

Il ventiquattrenne aveva messo a segno il furto a Palma di Montechiaro dove era riuscito a rubare l’auto. Lanciato l’allarme sono scattate le ricerche e il veicolo è stato ritrovato in una strada privata lungo la strada statale 115. A poca distanza, a bordo di un’altra auto, è stato invece beccato il 24enne che non riusciva a fare manovra poiché “imprigionato” in un vicolo cieco.