Il Comune di Campobello di Licata ha esitato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-28 e i relativi allegati obbligatori ed eventuali. Chiunque puo’ proporre all’Ente modifiche ed integrazioni allo schema.

Il provvedimento amministrativo anticipa l’assise del Consiglio comunale, convocato per il 22 aprile prossimo, alle ore 18, presso il Palazzo di Citta’, sala “”Giudici Saetta e Livatino””.

La seduta e’ stata convocata dal presidente consiliare Angelo Pierluigi Intorre.

Giovanni Blanda