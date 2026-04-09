Decreto di approvazione dell’Albo dei Giudici popolari della Corte di Assise del Tribunale, per il biennio 2026-28.
Questo l’elenco:
Amedeo Farruggio, Giovanni Farruggio, Filippo La Mattina, Francesco Li Bue, Salvatore Saverio Montaperto, Paolo Palermo, Rosalia Proto e Concettina Vitello.
Sono al prossimo 15 aprile, l’Albo e’ depositato presso l’Ufficio di segreteria del Comune di Campobello di Licata.
giovanni blanda


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