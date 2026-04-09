In tempo record, poco più di 48 ore sono iniziati gli interventi di ripristino della viabilità in contrada Grotticelli /Pidocchio dove il giorno di Pasquetta si è verificato un importante cedimento stradale. Uomini e mezzi incaricati dal comune stanno lavorando per ripristinare la circolazione in quella zona a ridosso della statale 122 e dove si trovano insediamenti agricoli ma anche abitazioni civili. Tanti i cittadini di Canicattì e Castrofilippo che risiedono tutto l’anno in quelle contrade. Stamattina l’assessore ai lavori pubblici Massimo Muratore accompagnato dagli impiegati dell’ ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo per constatare l’ avanzamento dei lavori. ” Abbiamo espletato – ha detto il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo- in tempi brevissimi tutti gli atti necessari ad avviare gli interventi in contrada Grotticelli/Pidocchio. Siamo a conoscenza dell’ importanza di quella arteria di collegamento per i nostri concittadini che vi risiedono e per gli insediamenti produttivi che hanno sede proprio in questa zona periferica della città. Ringrazio l’Utc – conclude il sindaco – per avere predisposto in maniera rapida tutti gli atti che erano necessari all’ avvio degli interventi che saranno conclusi a breve”. Il giorno di Pasquetta dopo la frana che ha interessato quella zona sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, gli uomini della protezione civile comunale,i vigili urbani che hanno messo in Sicurezza l’ area per evitare che si potessero registrare gravi incidenti a causa della voragine che si era creata sul manto stradale.
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