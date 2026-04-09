In autostrada il prezzo del gasolio speciale raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro. Lo denuncia Assoutenti, che segnala inoltre come in molti impianti autostradali il diesel al self costi oggi oltre 2,4 euro al litro.

In particolare sull’autostrada A20 Messina-Palermo oggi il carburante “Hi-Q Diesel” viene venduto al servito a 3,184 euro al litro, mentre sull’A22 Brennero-Modena il “Supreme diesel” costa 3,079 euro al litro – rivela Assoutenti sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mimit – Ma anche il gasolio normale in modalità self, quindi quello meno caro, a causa della corsa dei listini alla pompa arriva a costare oggi oltre 2,4 euro al litro su numerose tratte autostradali, con punte da 2,439 euro/litro sulla A14 e sulla A16, 2,429 euro al litro sulla A8, 2,428 euro/litro sulla A3, 2,419 euro/litro sulla A4, 2,409 euro/litro su A10, A12, A27, A30.

“Con le quotazioni del petrolio scese oggi sotto i 92 dollari al barile ci aspettiamo a partire da domani una generalizzata riduzione dei listini alla pompa – afferma il presidente Gabriele Melluso – Se questo non dovesse accadere ci troveremmo di fronte alla prova lampante delle speculazioni che avvengono nella formazione dei prezzi dei carburanti, e chiederemo l’intervento immediato di Antitrust e Mister Prezzi affinché intervengano per punire qualsiasi illecito”.