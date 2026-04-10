A Canicattì nei giorni scorsi si è verificato un episodio di torbidità nell’acqua in ingresso ai serbatoi comunali. In data 8 aprile 2026, i tecnici aziendali hanno riscontrato la presenza di elevati livelli di torbidità nell’acqua consegnata dal fornitore Siciliacque S.p.A. presso i serbatoi comunali di Canicattì. A fronte di tale anomalia, AICA ha immediatamente attivato tutte le procedure previste a tutela della salute pubblica, provvedendo: alla sospensione cautelativa della distribuzione idrica; alla formale comunicazione alle autorità competenti, tra cui: ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione (SIAN); Sindaco del Comune di Canicattì; Assemblea Territoriale Idrica AG9; Siciliacque S.p.A., quale soggetto fornitore della risorsa idrica; alla richiesta di immediato intervento al fornitore, a cui compete la risoluzione della problematica di cui sopra. “Parallelamente, scrive nella nota Aica, pur non essendo direttamente responsabile della qualità dell’acqua in ingresso, abbiamo disposto, per massima cautela e trasparenza: prelievi e analisi interne tramite il proprio laboratorio, al fine di monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno. Dalle verifiche effettuate nella giornata odierna, si rileva che i livelli di torbidità si sono progressivamente abbassati, attestandosi su valori rientrati nella norma. Per tale ragione, sono state già avviate le procedure di riempimento dei serbatoi, propedeutiche alla graduale ripresa della distribuzione idrica”.

Dichiarazione del Presidente del CdA di AICA, Dott.ssa Danila Nobile: “Abbiamo agito con tempestività e senso di responsabilità, mettendo al primo posto la tutela dei cittadini. È fondamentale chiarire che l’anomalia riguarda l’acqua fornita da Siciliacque e che AICA ha comunque attivato tutte le verifiche necessarie, anche con analisi interne, per garantire la massima sicurezza e trasparenza. ”

Dichiarazione del Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino: “Le verifiche effettuate confermano un rientro dei parametri di torbidità nei valori normali. Stiamo procedendo con il riempimento dei serbatoi per consentire il ripristino del servizio in condizioni di sicurezza. Continueremo a monitorare costantemente la situazione, mantenendo un dialogo continuo con le autorità sanitarie e gli enti coinvolti.”