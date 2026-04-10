nuovo collegamento diretto tra Catania e Helsinki, operato da Finnair in collaborazione con SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. La nuova rotta sarà attiva per tutta la stagione estiva, fino alla fine di ottobre, con tre voli settimanali.

Si tratta di un passo concreto nel rafforzamento dei collegamenti tra la Sicilia e il Nord Europa, con ricadute immediate sia sul turismo sia sulla mobilità internazionale dei passeggeri siciliani.

Il collegamento sarà operato con aeromobili Airbus A320 e A321, modelli utilizzati sulle tratte europee di medio raggio. La scelta garantisce un viaggio confortevole e standard elevati di servizio.

Finnair scommette su Catania e apre a nuove rotte globali

“Siamo lieti di introdurre la nuova rotta tra Catania e Helsinki, unendo idealmente il cuore del Mediterraneo alla capitale finlandese. L’Italia rappresenta per noi un mercato prioritario e in costante crescita, e l’apertura di questo collegamento diretto testimonia la nostra precisa volontà di investire nel territorio” afferma Geoffrey Carrage, Finnair Regional Manager Southern Europe.

“Grazie a questo volo – prosegue – i viaggiatori catanesi non solo potranno scoprire l’autentica ‘Finnish happiness’ e la nostra genuina ospitalità, ma avranno a disposizione una porta privilegiata verso il mondo. Volare con Finnair significa contare su operazioni affidabili ed efficienti e su un’esperienza di bordo premiata a livello internazionale, come dimostrato dai 15 riconoscimenti consecutivi agli Skytrax Awards come miglior compagnia del Nord Europa”.

“L’attivazione del collegamento diretto tra Catania e Helsinki rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro aeroporto. Questa nuova rotta rafforza la connettività della Sicilia con il Nord Europa, aprendo opportunità sia per il turismo inbound sia per i passeggeri in partenza dal nostro territorio. Confidiamo che questo collegamento possa contribuire a valorizzare ulteriormente Catania e la Sicilia come destinazioni strategiche nel panorama globale” hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Helsinki tra turismo, natura e design

Il nuovo volo apre ai siciliani l’accesso diretto a Helsinki, città che unisce architettura contemporanea, musei e una forte identità legata al design nordico.

La capitale finlandese si distingue anche per il rapporto con la natura. Boschi, mare e spazi verdi entrano nel tessuto urbano, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle grandi città europee.

Da Helsinki è possibile proseguire verso altre destinazioni del Paese, tra cui la Lapponia finlandese, nota per le attività all’aria aperta e per il fenomeno del sole di mezzanotte, che in estate prolunga le ore di luce fino a notte inoltrata.

Il valore strategico del collegamento non si limita alla tratta diretta. Grazie alla rete Finnair, i passeggeri in partenza da Catania potranno utilizzare Helsinki come hub per voli a lungo raggio.

Tra le principali destinazioni servite: Giappone (Tokyo, Osaka e Nagoya); Stati Uniti (Los Angeles e Seattle) e Canada (Toronto, nuova rotta attiva da maggio).

La posizione geografica di Helsinki consente rotte più brevi verso l’Asia rispetto ad altri hub europei, con tempi di volo ridotti.

Il nuovo collegamento può incidere in modo concreto sul turismo in Sicilia. I viaggiatori provenienti dal Nord Europa rappresentano un segmento con alta capacità di spesa e interesse per esperienze culturali e naturalistiche.

Allo stesso tempo, il volo amplia le possibilità per i siciliani, che possono raggiungere nuove destinazioni con meno scali e tempi più brevi.