Lavori in corso, a Campobello di Licata, per organizzare la 13esima edizione della Sagra Mpurmnatu e mpanata, in calendario dai giorni 8 al 10 maggio prossimi

Protagonisti della manifestazione “”lu mpurnatu””, la tradizionale pasta al forno di Campobello di Licata, e la ‘Mpanata, il pane con gli spinaci cotti e messi al forno, ma anche degustazioni di cibi tipici locali, con partecipazione di espositori di tutta la sicilia che promuovono i loro prodotti alimentari e artigianali.

A promuovere la kermesse l’Associazione “”La Sagra””

giovanni blanda