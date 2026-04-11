La polizia ha arrestato due trentenni ritenuti gli autori della rapina commessa ieri a una tabaccheria del centro storico di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due rapinatori sarebbe entrato nella rivendita minacciando il titolare con una pistola e impossessandosi del registratore di cassa. Subito dopo sarebbe fuggito all’esterno dove ad attenderlo, a bordo di un’auto, c’era un complice. La refurtiva è stata recuperata.
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Rapina a mano armata in una tabaccheria, due arresti
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