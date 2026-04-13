Comune di Campobello di Licata.

L’Ufficio Tecnico Comunale ha rilasciato una concessione edilizia alla ditta T.M. – queste le sue iniziali-. Sanatoria amministrativa per opere edilizie realizzate in difformita’ alla concessione edilizia 2208/91 e licenza edilizia 1496/74, nel fabbricato sito nel territorio comunale, tra le vie Lussu e Ho Chi Min (zona centro- ovest dell’abitato), in zona “”B”” del vigente Piano regolatore generale.

La superficie del fabbricato e’ di metri quadrati 119.

Il progettista e’ l’ ingegnere Michele Gueli.

giovanni blanda