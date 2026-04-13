Comune di Campobello di Licata.
L’Ufficio Tecnico Comunale ha rilasciato una concessione edilizia alla ditta T.M. – queste le sue iniziali-. Sanatoria amministrativa per opere edilizie realizzate in difformita’ alla concessione edilizia 2208/91 e licenza edilizia 1496/74, nel fabbricato sito nel territorio comunale, tra le vie Lussu e Ho Chi Min (zona centro- ovest dell’abitato), in zona “”B”” del vigente Piano regolatore generale.
La superficie del fabbricato e’ di metri quadrati 119.
Il progettista e’ l’ ingegnere Michele Gueli.
giovanni blanda
Campobello di Licata, rilasciata una concessione edilizia
Comune di Campobello di Licata.