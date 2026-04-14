Torna anche quest’anno il “Premio di Cultura Città di Monreale”, promosso e organizzato dall’Accademia Siculo-Normanna, fondata nel 1974 su iniziativa del poeta e critico d’arte e letterario Pino Giacopelli, scomparso nel 2014.

Sono già stati avviati i preparativi per lo svolgimento della cerimonia di consegna del riconoscimento, programmata per il prossimo 31 maggio, che in questa edizione può anche contare sul sostegno morale del parlamento d’Europa.

«Abbiamo ricevuto la nota ufficiale con cui ci è stato comunicato che la presidente Roberta Metsola – dichiara la rettrice dell’Accademia, Chiara Giacopelli (nella foto) – ha accordato l’alto patrocinio del Parlamento Europeo all’evento da noi proposto, riconoscendone la qualità e il valore. Ciò senza dubbio conferisce ulteriore prestigio al “Premio”, la cui prima edizione risale all’ormai lontano 1979 e che continua a rappresentare un appuntamento di rilievo nell’ambito culturale siciliano».

Negli anni passati, il “Premio di Cultura Città di Monreale” è stato assegnato a personalità di spicco del panorama letterario italiano, fra i quali Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Matteo Collura e Turi Vasile; lo scorso anno è stato attribuito ad Amelia Crisantino, apprezzata scrittrice e storica monrealese.