Tutto pronto per un appuntamento ormai consueto con gli appassionati della musica in vinile a Palermo: dal 17 al 19 aprile lo spazio NOZ dei Cantieri Culturali della Zisa ospita l’Expo del Vinile – Record Store Day: tre giorni dedicati ai collezionisti e agli amanti del vinile, con i seguenti orari: il 17 aprile dalle ore 16 alle 21, mentre il 18 e il 19 aprile dalle ore 10 alle 21.

L’evento si inserisce nel circuito internazionale del Record Store Day, manifestazione internazionale nata nel 2007 negli Stati Uniti, dedicata ai negozi di dischi indipendenti e alla cultura musicale analogica. Ogni anno, in contemporanea in tutto il mondo, vengono organizzati eventi, incontri, DJ set e uscite discografiche esclusive in vinile, spesso in edizioni limitate. Anche Palermo, quindi, con l’Expo del Vinile, aderisce a questa rete globale con un appuntamento.

Tante le iniziative in programma: durante i tre giorni sarà allestita una mostra mercato con espositori da tutta Italia. Saranno disponibili postazioni di ascolto in cuffia e un’ampia offerta musicale che spazia dal rock al jazz, dal rap al soul, fino all’elettronica e alla musica classica.

Si potranno, inoltre, trovare vinili rari, prime stampe, ristampe e nuove uscite, ma anche vendere, scambiare o far valutare i propri dischi. Non mancheranno DJ set, selezioni musicali e postazioni di ascolto.

Accanto all’evento principale ci sarà anche Zero Market, un mercatino vintage. Sarà inoltre allestita un’area food e drink e sono previste attività per bambini, per rendere l’esperienza più ampia e aperta a tutti.

“Il vinile – afferma Luca Tumminia, organizzatore dell’evento – non è solo un supporto musicale, ma un’esperienza emotiva. Expo del Vinile nasce per riportare al centro la musica vissuta, toccata e ascoltata con attenzione, creando uno spazio autentico di condivisione.”

Ingresso libero e parcheggio gratuito.