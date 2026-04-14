Da troppo tempo le strade dell’entroterra sicano versano in condizioni gravissime a causa di frane e mancata manutenzione, aggravando ulteriormente l’isolamento di territori già fortemente penalizzati sotto il profilo dei servizi essenziali, a partire da quello sanitario. A peggiorare ulteriormente il quadro è stato anche il recente passaggio del ciclone Harry, che ha causato ingenti danni alla viabilità, rendendo ancora più fragile un sistema infrastrutturale già compromesso.

Emblematica è la situazione della SS118 nel tratto compreso tra Cianciana e Raffadali (dal km 113,050 al km 113,180), chiuso al traffico da quasi due mesi e una riapertura prevista per febbraio 2027. Una chiusura che sta causando enormi disagi a cittadini pendolari, lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, costretti a percorrere itinerari alternativi lunghi e soggetti a movimenti franosi, come la SP32 Cianciana–Ribera.

A ciò si aggiunge la persistente chiusura della SP31 Cianciana–Cattolica Eraclea, in vigore dal 2021, che limita ulteriormente la mobilità e penalizza gravemente intere comunità, così come la SP 34 Bivona – Bivio Tamburello chiusa da qualche settimana.

La cosiddetta “Corleonese-Agrigentina” rappresenta di fatto l’unica arteria principale di collegamento tra i comuni dei Monti Sicani. Il suo stato, insieme a quello delle altre infrastrutture viarie, non è più tollerabile.

Chiediamo con forza al Governo regionale e al Libero Consorzio Comunale di intervenire con urgenza sulle strade provinciali e, allo stesso tempo, sollecitare ANAS al completamento dei lavori già avviati e per programmare immediatamente ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sull’intero sistema viario dell’area.

Non è più accettabile che i cittadini dei Monti Sicani continuino a essere trattati come cittadini di serie B. È necessario garantire pari dignità e diritti, a partire da quello fondamentale alla mobilità.

I territori interni non possono essere abbandonati. Servono risposte concrete e tempi celeri.

Pasquale Cucchiara

Segretario Provinciale AVS – SI

Giovanni Traina

Segretario Circolo Intercomunale dei Monti Sicani AVS – SI