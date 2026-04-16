

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 17:30, Campobello di Licata si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato all’arte e alla riflessione estetica: l’incontro “Sensibilità emotività”, inserito nella XXII edizione della rassegna “La via del mare”.

L’evento, ospitato in via Marconi 1, vedrà protagonisti gli artisti e relatori Silvio Benedetto e Silvia Lotti, affiancati da Gaetano Rappo, in un dialogo che intreccia linguaggi artistici, percezione emotiva e comunicazione contemporanea.

Al centro dell’iniziativa, il rapporto tra arte e sensibilità, declinato attraverso interventi tematici: Benedetto proporrà una riflessione dal titolo “La lacrima del pagliaccio”, mentre Lotti approfondirà “Il piano intellettuale dell’arte e la pubblicità emozionale”. Rappo, invece, offrirà una lettura più ampia sul binomio sensibilità-emotività, tema cardine dell’incontro.

Accanto alla dimensione teorica, l’evento darà spazio anche alla pratica artistica con “Dieci minuti”, una sessione di bozzetti dal vivo che coinvolgerà una modella, offrendo al pubblico un’esperienza diretta del processo creativo.

Non mancherà una mostra collettiva che riunisce, oltre agli stessi Benedetto e Lotti, anche gli artisti Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Laura Giglia e Angelo Monachello. Un percorso espositivo che promette di restituire una pluralità di sguardi e linguaggi, in linea con il tema dell’iniziativa.

A concludere il pomeriggio, un momento conviviale pensato per favorire lo scambio tra artisti e pubblico, all’insegna della condivisione e della partecipazione.

L’incontro si inserisce nel solco delle attività culturali che animano il territorio, confermando Campobello di Licata come spazio attivo di confronto artistico e culturale, capace di coniugare riflessione teorica ed esperienza diretta dell’arte.