Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla triennale “Agorà Mundi” studi in Mediazione Linguistica e Culturale (L-12) con sede presso il Polo Universitario di Agrigento, un percorso formativo sempre più centrale in un contesto internazionale in cui la comunicazione tra lingue e culture diverse rappresenta una competenza strategica.

Il percorso di studi si inserisce in uno scenario globale in continua evoluzione, in cui la figura del mediatore linguistico assume un ruolo fondamentale, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, storicamente punto di incontro tra popoli, tradizioni e sistemi culturali differenti. In questo contesto, la mediazione non si limita alla traduzione linguistica, ma diventa uno strumento essenziale per favorire inclusione, dialogo e cooperazione.

A sottolineare il valore del percorso è la Direttrice della triennale, la Prof.ssa Nancy Arena: “La triennale di Mediazione Linguistica e Culturale nasce con l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati, capaci di operare in contesti complessi e multiculturali. Oggi più che mai, il mediatore linguistico è una figura chiave per facilitare non solo la comunicazione, ma anche la comprensione reciproca tra comunità diverse. I nostri studenti sviluppano competenze linguistiche e culturali avanzate, che consentono loro di intraprendere percorsi professionali in ambito istituzionale, aziendale e internazionale, con prospettive occupazionali sempre più concrete.”

L’offerta didattica della triennale L-12 si distingue per un approccio dinamico e orientato al mondo del lavoro, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una società sempre più interconnessa. Le iscrizioni sono già aperte per il prossimo anno accademico.