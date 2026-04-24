La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) e il Comune di Vittoria hanno avviato dal 13 aprile, un’interlocuzione istituzionale finalizzata al completamento dell’autoporto di Vittoria. L’incontro ha visto protagonisti l’Amministratore Unico di SIS, Avv. Michele Pivetti Gagliardi, e il Sindaco del Comune di Vittoria, Francesco Aiello.

Nel corso dell’incontro le parti hanno concordato di procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa che formalizzerà l’avvio delle attività necessarie al completamento dell’opera.

L’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà che SIS assuma un ruolo attivo nella gestione dell’intero processo, con l’obiettivo di rendere l’autoporto pienamente fruibile per le imprese. La Società degli Interporti Siciliani ha espresso disponibilità a raccogliere questa sfida, riconoscendo nell’opera una rilevanza strategica per lo sviluppo della rete degli interporti siciliani.

Il protocollo costituirà la cornice operativa entro cui avviare le interlocuzioni con le istituzioni competenti, con il duplice obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e definire l’iter procedurale che consentirà a SIS e al Comune di Vittoria di portare a compimento quest’opera di interesse collettivo.

A tal proposito l’amministratore unico del SIS Sicilia, Michele Pivetti Gagliardi, ha dichiarato: “Contento del proficuo incontro con l’on. Aiello, sindaco di Vittoria, la nostra intenzione è quella di diventare motore di sviluppo per l’intera area. In questo senso l’autoporto di Vittoria, gioca un ruolo strategico per l’intera Sicilia”.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha dichiarato: “Accolgo con favore le dichiarazioni dell’Amministratore e confermiamo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire un dialogo costruttivo e concreto nell’interesse del territorio. L’incontro odierno rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più efficace, finalizzata a uscire dal torpore di questi anni. La presente disponibilità in sintonia con l’indirizzo del presidente Schifani, che sta affrontando il problema cargo dell’aeroporto di Comiso, in modo che possa prendere in considerazione l’autoporto per rispondere in maniera puntuale alle esigenze del territorio e della comunità di Vittoria”.