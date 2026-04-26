Negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi casi di frodi informatiche tramite attività di hacking che hanno riguardato anche piattaforme molto conosciute tra cui una in particolare nelle ultime ore. Nello specifico da qualche ora, infatti, circolano informazioni relative a una nota piattaforma operante nel settore dei viaggi sulla presenza di attività sospette relative all’esposizione di dati, tra cui: indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, oltre ad eventuali altre informazioni condivise con le strutture ricettive. Le anomalie segnalate potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per avviare campagne di phishing mirate agli utenti. Si raccomanda di prestare particolare attenzione a contatti sospetti, che potrebbero arrivare da soggetti che si presentano come rappresentanti delle strutture o della piattaforma stessa. I consigli:

• Le piattaforme non richiedono mai dati della carta di credito via email, WhatsApp o SMS e non vengono richiesti pagamenti con modalità diverse da quelle indicate nelle condizioni ufficiali di prenotazione.

• Non cliccare sui link contenuti nei messaggi e contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali.

• In caso di pagamento già effettuato, avvisare immediatamente la propria banca.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una truffa di questo tipo o per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di P.S. Online oppure agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.