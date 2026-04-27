a Mascali è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo di Accordo di Partenariato tra il Comune di Mascali e l’Ente Pro Loco Sicilia ETS, rappresentato dal Presidente Salvo Zappalà, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e turistico del territorio. L’intesa nasce dalla volontà condivisa di promuovere iniziative volte allo sviluppo culturale e sociale della comunità locale, con particolare attenzione al Museo dei Luoghi e delle Civiltà Marinare, che rappresenta uno dei principali poli identitari del territorio. Il Protocollo prevede una cooperazione tra le parti, finalizzata alla realizzazione di attività di ricognizione, mappatura e catalogazione delle risorse esistenti, alla promozione del patrimonio culturale e all’organizzazione di eventi sociali, culturali e di intrattenimento. Centrale sarà anche il coinvolgimento dei volontari qualificati dell’Ente Pro Loco Sicilia ETS, che contribuiranno attivamente alla gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.). Tra gli obiettivi principali dell’accordo figurano il potenziamento della conoscenza dei beni culturali locali, la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio artistico, nonché la sensibilizzazione delle nuove generazioni attraverso programmi educativi e iniziative mirate. Il Comune di Mascali metterà a disposizione le strutture necessarie, mentre l’Ente Pro Loco Sicilia ETS garantirà competenze, risorse professionali e supporto operativo. Il Protocollo avrà validità fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo, e rappresenta un passo significativo per la promozione e lo sviluppo culturale e turistico del territorio. Un accordo che punta non solo a rafforzare patrimonio culturale ma anche a rendere le realtà locali sempre più attrattive per visitatori e cittadini.