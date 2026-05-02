

Atto dell’area Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata.

Firmata la determinazione a contrarre nonché l’ impegno di spesa e l’affidamento della manutenzione per la tinteggiatura degli ambienti scolastici “”Giuseppe Mazzini”. L’obiettivo e’ migliorare la salubrita’ e la viabilita’ degli spazi. L’affidamento alla ditta “Due V. Ravanusa””.

Il costo e’ di 29.803,70 euro.

Il documento amministrativo è inoltrato al sindaco, segretario comunale ufficio contratti, servizi interessati e settore finanziario.

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