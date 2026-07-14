Dal 25 luglio al 31 agosto 2026 torna Expo Oliveri, la manifestazione fieristica che da oltre vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi e consolidati del panorama siciliano.

Giunta alla XXI edizione, Expo Oliveri continua a crescere, confermandosi come un punto di riferimento per la promozione del commercio, dell’artigianato, delle produzioni tipiche, dell’innovazione e del turismo, in un percorso che valorizza il patrimonio economico, culturale e sociale della Sicilia.

Con oltre 130 espositori, più di 50.000 visitatori ad ogni edizione e un’area espositiva di oltre 8.000 metri quadrati all’interno del Campo Sportivo Comunale di Oliveri, la manifestazione rappresenta una delle più importanti vetrine dedicate alle imprese siciliane e alle eccellenze provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale.

Expo Oliveri nasce con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro tra aziende, produttori, artigiani, istituzioni e consumatori, favorendo nuove relazioni commerciali, lo scambio di esperienze e la nascita di collaborazioni capaci di generare sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio.

Negli anni la manifestazione ha saputo evolversi, mantenendo salde le proprie radici e aprendosi ai nuovi modelli di promozione, comunicazione e valorizzazione delle imprese. Un percorso che ha reso Expo Oliveri un evento riconosciuto e apprezzato da operatori economici, espositori e visitatori, contribuendo alla crescita dell’immagine della Sicilia come terra di qualità, creatività e capacità imprenditoriale.

L’edizione 2026 offrirà ai visitatori un percorso ricco di esperienze, con aree dedicate all’artigianato artistico, alle produzioni agroalimentari, alle eccellenze enogastronomiche, al commercio, ai servizi, all’innovazione e alle nuove tecnologie, senza dimenticare gli spazi dedicati allo spettacolo, all’animazione e all’intrattenimento per tutte le età.

Grande attenzione sarà rivolta alle produzioni locali e alle imprese che ogni giorno contribuiscono a valorizzare il territorio attraverso qualità, professionalità e innovazione. Expo Oliveri vuole raccontare una Sicilia autentica, laboriosa e accogliente, capace di trasformare le proprie tradizioni in opportunità di crescita e sviluppo.

“Expo Oliveri è prima di tutto un luogo d’incontro tra persone, idee e imprese. In oltre vent’anni abbiamo visto nascere collaborazioni, amicizie e progetti che hanno continuato il loro percorso ben oltre la durata della manifestazione. Questo è il valore più grande del nostro lavoro: creare occasioni concrete di sviluppo per il territorio e dare visibilità alle tante eccellenze che la Sicilia esprime ogni giorno” dichiara Giusy D’Amico, organizzatrice della manifestazione.

La continuità organizzativa, la qualità dell’offerta espositiva e la costante partecipazione di aziende provenienti da tutta la Sicilia rappresentano oggi il principale patrimonio della manifestazione. Il ritorno di numerosi espositori, anno dopo anno, insieme all’interesse di nuove imprese, testimonia la credibilità e il prestigio che Expo Oliveri ha saputo costruire nel tempo.

Ogni sera, dalle 19.00 all’1.00, con ingresso gratuito, il pubblico potrà vivere un’esperienza che unisce shopping, cultura, gastronomia, tradizioni e momenti di incontro, trasformando Oliveri in uno dei principali punti di riferimento dell’estate siciliana.

Expo Oliveri non è soltanto una manifestazione fieristica, ma un progetto di valorizzazione territoriale che mette al centro le persone, il lavoro, le imprese e le identità locali. Un appuntamento che racconta una Sicilia dinamica, creativa e ricca di talento, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

L’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento agli espositori, ai partner, alle istituzioni, ai collaboratori, ai volontari e a tutti coloro che, con il proprio impegno, contribuiscono ogni anno alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va ai visitatori che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, continuano a rendere Expo Oliveri uno degli eventi più rappresentativi dell’estate siciliana.

Expo Oliveri 2026 è l’espressione di una Sicilia che cresce, che innova e che sa fare rete: una terra di imprese, tradizioni, creatività e accoglienza, pronta a mostrare il meglio di sé attraverso un evento che, da oltre vent’anni, rappresenta una vetrina privilegiata per il suo sviluppo economico, culturale e turistico.