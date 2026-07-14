Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico ‘Salvatore Quasimodo’ di Riposto, un intervento di manutenzione straordinaria che consentirà di migliorare la sicurezza, l’agibilità e la piena fruibilità dell’edificio, garantendo ambienti più sicuri e confortevoli per studenti e personale scolastico. L’intervento, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i fondi dell’8×1000, con uno stanziamento complessivo di 350 mila euro, prevede opere di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche e sistemazione degli spazi esterni della scuola di via Mario Carbonaro.

Tra le principali opere in fase di realizzazione, il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione e l’adeguamento dei pluviali e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, il ripristino delle parti strutturali ammalorate, come frontalini, cornicioni e sottoballatoi, l’eliminazione delle infiltrazioni che negli anni hanno interessato alcuni ambienti scolastici, la realizzazione di una nuova scala di sicurezza esterna e gli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di rendere l’edificio pienamente accessibile.

L’amministrazione comunale conferma così la propria attenzione verso il mondo della scuola, proseguendo il percorso di valorizzazione degli edifici scolastici cittadini attraverso interventi mirati a migliorarne sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi. “L’avvio di questi lavori rappresenta un altro passo concreto nel percorso di riqualificazione del nostro patrimonio scolastico – dichiara il sindaco Davide Vasta – La scuola è il luogo in cui crescono le future generazioni e abbiamo il dovere di garantire ai nostri ragazzi strutture sicure, moderne e pienamente funzionali.

Grazie a questo importante finanziamento statale da 350 mila euro possiamo intervenire in maniera significativa su un edificio che necessitava di lavori da tempo. Continuiamo a investire nell’edilizia scolastica perché crediamo che offrire ambienti adeguati significhi investire sul futuro della nostra comunità. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto che ha consentito di avviare rapidamente l’intervento e rispettare il cronoprogramma”.