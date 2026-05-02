La generosità e il sostegno degli agrigentini nei confronti delle persone in difficoltà continuano a manifestarsi con forza, in particolare quando i destinatari di gesti di altruismo sono i più piccoli. Un’ulteriore conferma del grande senso di comunità si è avuta con una nuova donazione in favore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Agrigento, diretta dal dottor Nicola Testone.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto solidale “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!”, promosso da una nota libreria del territorio, che ha coinvolto numerosi cittadini attraverso una raccolta partecipata: chiunque ha potuto contribuire acquistando e donando libri destinati ai bambini seguiti dal servizio. I volumi raccolti, ben 1.632 testi accuratamente selezionati per le diverse fasce d’età, saranno utilizzati per arricchire gli spazi dedicati all’accoglienza e alle attività terapeutico-educative, offrendo ai piccoli utenti momenti di svago, stimolo e conforto durante il loro percorso di cura. Si tratta di un gesto semplice ma dal grande valore simbolico e pratico, capace di sostenere il lavoro degli operatori e di rendere più sereno l’approccio dei bambini e delle loro famiglie ai servizi di neuropsichiatria infantile.

La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa significativa in