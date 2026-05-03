

Di Valentina Garlandi

È festa oggi a Canicattì. Una delle tradizioni più antiche quella di Lu Tri di Maju che ha sempre richiamato nel centro storico della citta tantissimi devoti del santssimo Crocifisso e di Maria Immacolata e che quest’anno accoglie delle novità.

Molti gli appuntamenti in programma tra religiosi e ricreativi.

Stamattina alle 10,30 celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, dove per la prima volta nella storia è presente il simulacro del Crocifisso della chiesa Santo Spirito a testimonianza dell’unione della comunità.

Alle 16 uscita del simulacro e inizio della processione fino a piazza Roma dove sarà celebrata la messa solenne. A seguire processione con l’Immacolata nelle vie del quartiere e ritorno in Matrice.

Gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni.

Grande attesa per la tradizionale Sagra dell’uovo e dei prodotti tipici in programma quest’anno sabato 9 maggio, a partire dalle 21, in piazza Roma.