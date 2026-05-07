“Finalmente disponibile la piattaforma per la “rottamazione dei tributi”. Accedendo tramite questo link https://da2026.definizioneagevolata.it/ è possibile vedere i debiti con il Comune e decidere se rottamarli tutti pagando senza interessi e sanzioni anche pagando l’importo fino a 18 rate, o se rottamare una parte dei debiti o se non utilizzare questo beneficio.” Lo dice in una nota la consigliera comunale Roberta Zicari.

“Ci sono 60 giorni di tempo per poter aderire, e si può anche conferire una delega al proprio commercialista o patronato per svolgere la procedura. È una ottima occasione per regolarizzare i debiti con il Comune senza sanzioni e interessi. Pagare i tributi è importante, pagando tutti si possono abbassare i costi e migliorare i servizi. Come Consiglio Comunale avevamo promesso di aderire alla rottamazione e siamo riusciti a portare a casa il risultato, adesso agli Agrigentini la facoltà di accettare o meno questo beneficio.”