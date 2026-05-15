Aperture straordinarie il sabato dell’Ufficio Anagrafe Rilascio CIE del Comune di Sciacca per la sostituzione dei documenti d’identità cartacei con le nuove carte d’identità elettroniche. È quanto comunica l’assessore ai Servizi Demografici Giuseppe Termine.

APERTURE STRAORDINARIE (senza prenotazione) – In vista della scadenza del 3 agosto e per agevolare ancora di più i cittadini, si è deciso di programmare una serie di aperture straordinarie anche in giornate non lavorative. L’ufficio anagrafe in questa prima fase di programmazione sarà aperto questo sabato, 16 maggio, ma anche i successivi 23 e 30 maggio e il 6 giugno.

Solo per le aperture dell’Ufficio Anagrafe Rilascio CIE, non ci sarà bisogno della prenotazione. I cittadini potranno presentarsi direttamente allo sportello con la vecchia carta d’identità cartacea. Sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.30. E sarà assicurato il rilascio alle prime venti persone che si presenteranno all’ufficio con il vecchio documento cartaceo in scadenza. In base all’affluenza, potranno essere programmate ulteriori aperture straordinarie anche durante la settimana.

APERTURE ORDINARIE (con prenotazione) – Rimane inalterata la modalità ordinaria dell’apertura settimanale dell’ufficio anagrafe questa volta con obbligo di prenotazione online tramite il seguente link del portale nazionale del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it secondo gli orari già comunicati in precedenti avvisi.