Omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, omissione nella consegna dei dispositivi di protezione e mancata formazione. Sono queste le irregolarità contestate alla titolare di una casa di riposo per anziani a margine di una ispezione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I militari dell’Arma hanno ispezionato la struttura, tra Cammarata e San Giovanni Gemini, riscontrando criticità anche di natura amministrativa. L’amministratrice è stata denunciata a piede libero e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 10 mila euro. Questo anche perché durante il controllo è emerso che uno dei dipendenti era completamente “in nero”.