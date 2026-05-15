I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne e un 26enne, entrambi residenti a Sortino, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due uomini, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati fermati a Carlentini dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta mentre percorrevano in auto la S.P. 9 in direzione di Sortino, e, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di cocaina, materiale per la pesatura dello stupefacente e 630 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La circostanza ha insospettito i Carabinieri che hanno esteso la perquisizione al domicilio dei due arrestati, dove, presso l’abitazione del 26enne, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 850 euro, modica quantità di marijuana, nascosta all’interno di un bongo, e tre sciabole, riposte sopra l’armadio della camera da letto, per questo motivo, il giovane dovrà rispondere anche di detenzione abusiva di armi.