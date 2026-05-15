Ha tentato di uccidere il nipote sparando sei colpi di pistola. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nel Trapanese, hanno arrestato un uomo di 77 anni per tentato omicidio e porto e detenzione abusivi di armi e munizioni. L’uomo, armato di una pistola calibro 9, si sarebbe presentato a casa del nipote 25enne e, per cause ancora da accertare ma verosimilmente riconducibili a dei dissidi, avrebbe esploso sei colpi d’arma da fuoco verso il giovane, rimasto illeso grazie all’inceppamento dell’arma impugnata dallo zio. Il 25enne è quindi fuggito e ha dato l’allarme ai carabinieri. Nella casa del 77enne sono stati ritrovati una pistola calibro 9, detenuta illegalmente, con colpo in canna e due colpi nel caricatore, un caricatore supplementare, ventotto munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una una carabina di libera vendita calibro 4.5 priva di marca e matricola. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.
Tenta di uccidere il nipote sparando sei colpi di pistola, arrestato 77enne
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