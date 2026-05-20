Un 46enne di Licata è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, che stava scontando otto mesi di reclusione ai domiciliari per guida in stato di ebbrezza, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dal giudice e – in particolare – quelle legate agli orari di permesso per sbrigare alcune commissioni.

Le forze dell’ordine, durante dei controlli, più volte non lo avrebbero trovato in casa facendo così scattare la segnalazione. L’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura con il 46enne che questa volta è stato portato in carcere.