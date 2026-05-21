Sabato prossimo (23 maggio) cade la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. In tutta Europa tanti musei e siti culturali saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro. Il Parco archeologico della Valle dei Templi aderisce alla manifestazione aprendo in notturna il Museo archeologico Pietro Griffo, visitabile dalle 20 alle 23.

Sarà un’occasione per scoprire la collezione di uno dei musei più interessanti dell’Isola, in un orario inedito e con una guida molto amata: sia alle 20.30 che alle 21.30 si potrà partecipare ad una visita didattica condotta dagli operatori archeologi di CoopCulture che raccoglierà il filo conduttore del culto di Demetra: tra ex voto, terrecotte architettoniche, gronde leonine e reperti provenienti dal territorio agrigentino, i visitatori scopriranno culti e credenze incentrati su una delle figure più misteriose e “notturne” della mitologia classica, diffusa nel mondo greco e in seguito “rielaborata” in ambito romano, dove la dea assunse un ruolo centrale nei sistemi religiosi legati alla fertilità, alla terra e ai cicli della vita. (ticket visita: 4 euro)

Domenica (24 maggio) alle 16 in sala Fazello si chiude invece la rassegna Cinema e Paesaggio, curata da Beniamino Biondi, con la proiezione de “La fattoria dei nostri sogni” di John Chester (2015), film autobiografico che esplora l’impegno umano nel coltivare la terra e le difficoltà nel rapportarsi con la natura e con le proprie radici. È la storia del regista e della moglie Molly che decidono di lasciare la città per trasferirsi in campagna e costruire dal nulla una fattoria biologica. Ingresso gratuito.

Per approfondire la conoscenza del sito archeologico, sono disponibili anche le consuete visite guidate: sabato e domenica alle 10.30 e alle 11.45 i percorsi sotterranei per scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Alle 15.30, “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. A Villa Aurea è in corso la mostra “Fausto Pirandello. La magia del quotidiano”. Sempre disponibile il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – per visitare cinque siti: Museo archeologico Pietro Griffo; Cattedrale di San Gerlando, Museo Diocesano, Chiesa di Santa Maria dei Greci.