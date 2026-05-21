Si sono svolte le elezioni del Presidente e del Vice presidente del Forum permanente delle culture della Città di Palermo. Sono stati eletti rispettivamente Shaidul Abdul Hossin del Bangadlesh (classe 1997, praticante avvocato) e Fella Boudjemaisi dell’Algeria (classe 1991, mediatrice culturale). I componenti dell’Assemblea hanno votato i loro rappresentanti nel corso delle elezioni che si sono svolte negli spazi dell’Ex Caserma Falletta di Via dello Spirito Santo 35. Sono stati inoltre eletti i membri dell’ufficio di presidenza: Abdulmajid Abd Abdalla Abuissa della Libia, Bandiougou Diawara del Mali, Osariemen Egbon della Nigeria, Florina Dumitru della Romania, Viktoria Prokopovych dell’Ucraina, Sifan Xu della Cina.

All’Assemblea, presieduta dall’Assessore ai Rapporti con le Comunità migranti Fabrizio Ferrandelli, hanno preso parte Giuseppe Mancuso vice presidente del Consiglio comunale, la U.O Casa dei diritti e l’U.O. Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti. Il Forum permanente delle culture, organismo di consultazione e partecipazione delle comunità straniere e delle realtà laiche, istituzionali e religiose che operano a fianco delle diverse etnie e nel campo dei diritti nel territorio cittadino da oggi entra nel pieno delle sue funzioni.

Per l’Assessore Fabrizio Ferrandelli “oggi con le elezioni dei rappresentanti del Forum delle culture si avvia formalmente un percorso di consultazione, condivisione ma soprattutto di supporto all’Amministrazione comunale per proporre iniziative e azioni concrete, per crescere tutti insieme e per rendere la città di Palermo sempre più accogliente e multiculturale”.