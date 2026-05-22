Tragico incidente stradale a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale, dove un uomo di 68 anni, Francesco Patamia ex ispettore della Polizia locale di Acireale, è morto dopo essere stato schiacciato dalla propria auto, una Suzuki Vitara, precipitata in un burrone da un’altezza di circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da una prima ricostruzione è emerso che il 68enne stava uscendo da un terreno di sua proprietà quando si è verificato l’incidente. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il figlio della vittima, che avrebbe visto l’auto in salita, già in bilico con due ruote fuori dalla carreggiata, priva del muro di cinta e il padre sotto il mezzo.
Auto in un burrone, perde la vita ex vigile urbano
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