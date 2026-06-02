Resti umani sono stati trovati nella spiaggia tra Isola delle Femmine e Capaci a breve distanza. Sono stati trovati una parte della tibia e un piede, presumibilmente appartenenti a un soggetto di sesso maschile.

Nella spiaggia anche la scarpa da ginnastica ancora calzati dall’arto mutilato. La segnalazione è arrivata ai carabinieri da alcune persone che si trovavano lungo il litorale. I carabinieri hanno transennato le aree ed effettuato i rilievi.

I resti verranno sottoposti su disposizione della procura a tutti i necessari accertamenti medico-legali e al test del Dna nel tentativo di dare un’identità alla vittima.

Non è escluso che possano essere i resti di una delle tante vittime dei naufragi avvenuti attorno all’isola durante i viaggi della speranza verso le coste europee. Le forti correnti marine, a distanza di tempo, avrebbero trascinato i frammenti dei corpi fino a riva in punti diversi della costa palermitana.