Nuove figure specializzate nel soccorso acquatico entrano a far parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Nei giorni scorsi alcuni operatori hanno concluso con esito positivo il percorso formativo per il conseguimento del brevetto dedicato agli interventi in ambiente acquatico.
La specializzazione, inserita nei programmi di aggiornamento del personale operativo, consentirà di rafforzare le capacità di intervento soprattutto nelle aree costiere e nelle operazioni di soccorso in acqua.
Un ulteriore potenziamento delle competenze tecniche a supporto delle attività svolte quotidianamente sul territorio provinciale.
Nuove figure specializzate nel soccorso acquatico entrano a far parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Nei giorni scorsi alcuni operatori hanno concluso con esito positivo il percorso formativo per il conseguimento del brevetto dedicato agli interventi in ambiente acquatico.