La citta’ di Ravanusa ha festeggiato la ricorrenza dell’anniversario della nascita della Repubblica, imbandierando di tricolore il Palazzo di Citta’.

Il pensiero del Sindaco Salvatore Pitrola:

“”Cara mia comunità di Ravanusa, oggi celebriamo il 2 Giugno, una data che va ben oltre il semplice giorno di festa.

Ottanta anni fa, il popolo italiano, per la prima volta unito, senza distinzioni e con il voto decisivo delle donne, scelse la Repubblica, la democrazia, la libertà. Scelse di prendere in mano il proprio destino.

Celebrare la Festa della Repubblica oggi significa ricordare i valori fondamentali custoditi nella nostra Costituzione: la solidarietà, il lavoro, l’uguaglianza e la giustizia sociale.

Ma significa anche guardare alla nostra realtà locale. La “Repubblica” vive nell’impegno quotidiano dei nostri giovani, nel sacrificio dei nostri lavoratori, nella dignità dei nostri anziani e nella generosità delle associazioni di Ravanusa.

Custodire questa Repubblica significa prendersi cura della nostra terra, rispettare il bene comune e camminare uniti, soprattutto nei momenti più complessi, senza lasciare indietro nessuno.

Un caloroso augurio di buona Festa della Repubblica a tutti voi e alle vostre famiglie.

Viva Ravanusa, viva l’Italia””.

Giovanni Blanda