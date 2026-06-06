Arriva alla V edizione il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), ideata dalla Fondazione Maruzza che da oltre 25 anni si spende nella promozione delle cure palliative pediatriche. Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni, con oltre 45mila partecipanti, 166 eventi in 17 Regioni e il coinvolgimento di più di 220 associazioni, l’edizione 2026 si presenta ancora più ricca e diffusa su tutto il territorio nazionale, con un calendario di iniziative pensate per sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità locali. Il tema di quest’anno è “La Comunità curante” per richiamare un modello di cura fondato sulla responsabilità condivisa, in cui l’assistenza non si limita all’aspetto clinico ma abbraccia la dimensione umana, sociale e relazionale della persona.

Il GCPP inaugurato il 14 maggio a Firenze presso il Meyer Health Campus, il 6 giugno farà tappa anche ad Agrigento. Si terrà in piazza Cavour trasformando uno spazio pubblico in un luogo di incontro, sensibilizzazione e partecipazione. Qui sorgerà “L’Albero della Cura”: un simbolo vivo di attenzione, vicinanza e responsabilità condivisa verso i bambini ammalati. L’obiettivo del progetto, promosso dalla SAMOT ETS in collaborazione con SAMOT CHILD ETS, è quello di realizzare in piazza un albero partecipativo dove le persone potranno contribuire lasciando una parola, un pensiero o un messaggio legato alla cura, al sollievo, in occasione anche della XXV Giornata nazionale del sollievo, e alla vicinanza.

Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche si conferma sempre un’importante occasione per diffondere una cultura della cura più consapevole e condivisa, capace di mettere al centro i bisogni dei bambini e delle loro famiglie e di coinvolgere attivamente tutta la comunità.

A livello globale, si stima che oltre 22 milioni di neonati, bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili potrebbero beneficiare delle cure palliative pediatriche. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le CPP rappresentano un’assistenza attiva e globale rivolta al bambino nella sua interezza, corpo, mente e spirito, e includono il sostegno costante alla famiglia. Le cure palliative pediatriche mirano a garantire la miglior qualità di vita possibile ai minori con patologie complesse, grazie all’intervento di professionisti specializzati che operano preferibilmente a domicilio. Questo approccio integrato accompagna il bambino e la sua famiglia in ogni fase della malattia, alleviando la sofferenza fisica, psicologica, emotiva e spirituale. Oggi le CPP si rivolgono a un’ampia gamma di condizioni cliniche, molte delle quali rare o prive di diagnosi definitiva, e prevedono percorsi assistenziali personalizzati, costruiti su misura per il bambino e per l’intero nucleo familiare.