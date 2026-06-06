Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ventenne, in attesa di essere visitato, ha cominciato a inveire contro il personale sanitario per poi passare alle vie di fatto e danneggiare gli arredi e alcuni macchinari del reparto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza e l’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari dell’Arma hanno identificato il ventenne e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.
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