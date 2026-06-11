La “”Banca del Tempo”” a Campobello di Licata.
“”Ogni persona ha qualcosa da condividere”.
“”La “”Banca del Tempo”” continua a raccogliere adesioni, idee e disponibilità per costruire una rete di aiuto reciproco sempre più ampia””.
“”Ti aspettiamo all’Info Point della “”Banca del Tempo””, presso la Sala Beatrice del Centro Polivalente, in Via Trieste 89, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19″”.
“”Aiutarci a costruire il progetto. Puoi compilare il questionario dedicato alla raccolta di idee, bisogni e disponibilità della comunità:
https://forms.gle/NYUtxtvKgsMftmrr8
Vuoi partecipare? Scrivici in privato o passa a trovarci. “”Insieme possiamo trasformare il tempo in una risorsa per tutta la comunità””.
giovanni blanda