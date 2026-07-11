I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trapanese, in atto agli arresti domiciliari, e denunciato in stato di libertà uno straniero per aver detenuto e ceduto sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma dei Carabinieri, in questa via Orlandini nei pressi del Comando Provinciale, notavano un soggetto giungere a bordo di uno scooter nei pressi di una abitazione dalla quale veniva fatto scendere un “paniere” all’interno del quale il soggetto velocemente riponeva un qualcosa, successivamente accertato essere della sostanza stupefacente, e velocemente fatto risalire verso il balcone dal quale poco prima era stato fatto scendere.

Alla vista del movimento sospetto i militari cercavano di raggiungere il soggetto giunto in scooter per bloccarlo il quale però ripartiva velocemente lasciando il luogo. Gli accertamenti investigativi immediatamente avviati sulla targa del mezzo consentiva di identificare l’utilizzatore successivamente rintracciato e sottoposto a perquisizione nonché di risalire al soggetto dal quale si era rifornito di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione eseguita presso l‘abitazione di quest’ultimo, già sottoposto agli arresti domiciliari, permetteva di rivenire nella sua disponibilità quasi 40 gr. di cocaina, 30 gr. di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ciò stante l’uomo veniva tratto in arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice. Il soggetto risultato aver acquistato lo stupefacente veniva invece segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.