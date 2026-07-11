Via libera all’aggiudicazione della gara d’appalto per la messa in sicurezza e il completamento delle rampe O e P nb del viadotto Giostra Annunziata a Messina. L’Anas ha deliberato la proposta dio gara e si sblocca un percorso annoso per il completamento dei viadotti in entrata e in uscita della città di Messina.

I lavori potranno eseguiti dall’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl, con sede a San Giovanni La Punta, già all’opera in città con la riqualificazione della linea tranviaria.

Un’opera fondamentale per la viabilità di Messina

Le due rampe servono per collegare lo svincolo di Giostra alla galleria San Jachiddu e quindi al rione Annunziata. Un’ opera fondamentale per la viabilità della zona e che si attende da quasi vent’anni. Nel 2009 le due rampe erano state collaudate ma mai aperte a traffico per gravi difetti di costruzione emersi a lavori ormai conclusi. Adesso servono interventi di poco superiori ai tre milioni per mettere in sicurezza le opere e renderle fruibili.

Gioisce il senatore Germanà

“La politica del fare è l’equazione con la quale definire la Lega e l’impegno del ministro Matteo Salvini per Messina. Avevo già annunciato nell’agosto 2023 finanziamento voluto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il completamento dei viadotti Giostra-Annunziata O e P. Oggi arriva l’aggiudicazione all’impresa che dovrà eseguire i lavori di queste rampe di collocamento fondamentali per il collegamento della zona Nord e Sud della città. Siamo orgogliosi per il lavoro che riusciamo a fare nell’interesse della nostra città. La Lega si distingue per il civismo e per l’adesione alle esigenze del territorio. Messina presto potrà contare su un’altra opera infrastrutturale che migliorerà la viabilità” afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Resta il fatto che opere che dovevano essere pronte e fruibili quasi venti anni fa in realtà non lo sono mai state e forse lo saranno fra un anno ancora